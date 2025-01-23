Дачников призвали «посолить» нежелательные одуванчики на участке

«БелНовости»: Избавиться от одуванчиков на даче удастся с помощью соли

Навсегда избавиться от одуванчиков на участке удастся с помощью соли. К использованию этого метода дачников призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты порекомендовали в конце летнего сезона или начале осеннего срезать сорняки и затем присыпать места срезов солью, селитрой либо мочевиной (достаточно чайной ложки. Помимо этого, эффективным методом борьбы с ними является использование корнеудалителя. Однако если одуванчиков на даче стало слишком много, эксперты предложили рассмотреть вариант с гербицидами. Специалисты также подчеркнули, что обработку нужно проводить до созревания летучих семян, с использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее в январе агроном Анастасия Коврижных посоветовала посадить рядом с огурцами чеснок, чтобы защитить их от тли.