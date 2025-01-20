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15:49, 20 января 2025Экономика

Дачникам назвали способ защитить огурцы

Агроном Коврижных: Чтобы защитить огурцы от тли, нужно посадить рядом чеснок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Чеснок поможет защитить огурцы на дачном участке от тли, медведок и других вредителей. Об этом рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с порталом «БелНовости».

Для этого нужно посадить чеснок рядом с огуречными кустами. При этом культуры не должны располагаться слишком близко друг к другу, иначе рост огурцов может значительно замедлиться. Эксперт посоветовала сажать эти культуры на соседних грядках, но не на одной.

Ранее Коврижных раскрыла способы не допустить распространения тли на участке. По ее словам, для этого нужно не допускать загущенности посадок, своевременно избавляться от опавших листьев и не допускать появления большого количество муравьев.

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