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19:57, 15 января 2025Экономика

Названы эффективные способы борьбы с тлей

Агроном Коврижных: Для борьбы с тлей нужно пропалывать грядки и убирать листву
Александра Качан (Редактор)

Фото: Luc Viatour / Wikimedia

Тля поражает практически все виды культур, включая деревья и овощи. Для того, чтобы предотвратить распространение вредителя, необходимо принять ряд мер. О способах борьбы с опасным насекомым рассказала ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с порталом «БелНовости».

Эксперт посоветовала не допускать загущенности посадок, так как это создает благоприятные условия для тли. Кроме того, стоит бороться с муравьями — эти насекомые играют роль защитников тли и помогают ей развиваться. Также необходимо избегать передозировки удобрений, в особенности азотных — благодаря им образуются мягкие побеги и листья, привлекающие тлю.

Помимо этого, необходимо своевременно избавляться от опавших листьев, в которых часто обитает тля, а также регулярно осматривать культуры на наличие вредителя. При появлении первых признаков появления тли можно обработать растения инсектицидами или применить народные средства.

Ранее дачникам посоветовали использовать красный перец в борьбе с тлей.

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