Депутат заявила о необходимости повышенных зарплат для многодетных родителей

Буцкая: Зарплату россиянам необходимо повышать в зависимости от количества детей

Зарплату многодетным россиянам было бы справедливо повышать в зависимости от количества членов семьи. О такой необходимости заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее слова приводит НСН.

По словам депутата, подобную идею ей предложили на собрании многодетных семей. Это справедливый подход, который помог бы гражданам в ситуации, когда затраты сильно возрастают.

«Учитывая те меры, которые работодатели уже используют для поддержки семей, можно рассмотреть повышенные зарплаты для многодетных родителей. Многодетные родители — это лучшие сотрудники, если им предоставить все необходимые условия», — высказалась депутат.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков России заявил о подготовке законопроекта, согласно которому все периоды отпуска по уходу за ребенком будут учитываться в страховом стаже гражданина. Ведомство предложило снять ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 года. Такой способ должен увеличить пенсию родителей в многодетных семьях, отметил Котяков.