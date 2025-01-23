Экс-депутат Рады заявил о борьбе за власть на Украине

Экс-депутат Рады Олейник заявил о борьбе за власть на Украине

На Украине на фоне возможных мирных переговоров обостряется борьба за власть, считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Его слова передают «Известия».

Экс-парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине парламент. По мнению Олейника, это понимает и американский лидер Дональд Трамп.

Бывший депутат допустил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко рассчитывают стать спикерами Рады. «Я, например, не исключаю, что Порошенко и Тимошенко рассчитывают занять должность спикера Рады, чтобы участвовать в мирных переговорах, с этим связываю их международную активность», — сказал он.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Ожидается, что Келлог будет консультировать Трампа по будущим переговорам, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».