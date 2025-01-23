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09:34, 23 января 2025Бывший СССР

Экс-президент Грузии объяснила отказ от помилования Саакашвили

Зурабишвили объяснила отказ от помилования Саакашвили риском новых приговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили не помиловала бывшего лидера республики Михаил Саакашвили из-за риска вынесения новых приговоров в отношении него. Так она объяснила свой отказ, выступая на конференции, организованной Американским предпринимательским институтом, передает ТАСС.

«Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я говорила много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы [правящая партия] "Грузинская мечта" вынесла новый приговор к его освобождению», — сказала она.

Экс-президент отметила, что для освобождения кого-либо из тюрьмы необходимо 48 часов, а в случае Саакашвили существовала угроза трех новых приговоров. По ее словам, Саакашвили сможет выйти из тюрьмы, когда «Грузинская мечта» лишится власти.

Ранее исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что в парламенте страны создадут комиссию по изучению преступлений режима экс-президента республики Михаила Саакашвили. По его словам, также будет расследована деятельность лиц, занимавших политические должности во время президентского срока Саакашвили.

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