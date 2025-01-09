В Грузии решили изучить преступления режима Саакашвили

В парламенте Грузии создадут комиссию по изучению преступлений режима Саакашвили

В парламенте Грузии создадут комиссию по изучению преступлений режима экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«С целью расследования указанных системных преступлений и оценки режима [Саакашвили] на первой неделе весенней сессии парламента Грузии будет создана временная следственная комиссия по расследованию действующего в 2003-2012 годах режима и лиц, занимавших политические должности при этом режиме», — сказал он.

Ранее бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции лидера страны в новом офисе в Тбилиси. Она добавила, что Грузия находится в глубочайшем кризисе и выходом из него является проведение новых парламентских выборов.

До этого «Известия» сообщили, что Зурабишвили уехала в США и стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета. Отмечалось, что бывший президент республики будет передавать студентам знания о том, как создавать демократию.