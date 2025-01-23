Глава МИД Украины встретился с коллегой из Сирии

Глава МИД Украины Сибига встретился с коллегой из Сирии Хасаном аш-Шейбани

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

«Я был рад встретиться с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани на WEF25 [Всемирном экономическом форуме]. Мы договорились продолжать наш политический диалог, дипломатические контакты и сотрудничество», — сказал Сибига.

Он добавил, что вместе с сирийским коллегой скоординировал шаги для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности Сирии через инициативу «Food from Ukraine».

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что страна отправила гуманитарную помощь в Сирию. По данным ведомства, Киев направил Дамаску 500 тонн муки.