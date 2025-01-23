Глава офиса Зеленского заявил о желании Киева закончить конфликт завтра

Глава офиса Зеленского Ермак: Конфликт мог бы закончиться завтра

Конфликт между Россией и Украиной мог бы закончится завтра. Таким мнением поделился глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Euronews.

Так чиновник прокомментировал обещание нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 24 часа. По его словам, никто в мире не знает точно, когда закончится конфликт.

«Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то она закончилась бы завтра», — заявил Ермак.

Ранее министр экономики Украины Ольга Свириденко заявила, что бизнес на Украине надеется на окончание активной фазы конфликта в 2025 году. «Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении», — рассказала чиновница.