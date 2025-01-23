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13:39, 23 января 2025Бывший СССР

В правительстве Украины рассказали об ожиданиях бизнеса по завершению конфликта

Министр экономики Украины Свириденко: Бизнес ждет окончания конфликта в 2025
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский бизнес надеется на окончание активной фазы конфликта в 2025 году. Об ожиданиях предпринимателей по завершению боевых действий рассказала первый вице-премьер — министр экономики Украины Ольга Свириденко, передает «РБК-Украина».

«[Бизнес] ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении», — заявила член правительства.

Она выразила уверенность, что ради заключения мирного соглашения до остановки боевых действий санкции против России должны нарастать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров. По его словам, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.

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