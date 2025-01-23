Полиция нашла тайник иностранца для хранения лап медведей и шкур амурских тигров

В Находке нашли оборудованный иностранцем схрон с лапами медведей

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный оборот частей и органов диких краснокнижных животных. Об этом в четверг, 23 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным силовиков, иностранный гражданин обустроил в нежилом строении города Находка тайник для хранения приобретавшихся у браконьеров частей животных. Так, в холодильнике оказались шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2000 экземпляров дальневосточного трепанга в сушеном виде.

Эксперты пришли к выводу, что природным ресурсам России нанесен ущерб на сумму свыше трех миллионов рублей.

2 декабря на Сахалине суд освободил браконьеров, которые охотились на краснокнижных оленей.