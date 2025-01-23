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11:01, 23 января 2025Силовые структуры

Полиция нашла тайник иностранца для хранения лап медведей и шкур амурских тигров

В Находке нашли оборудованный иностранцем схрон с лапами медведей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tsering Topgyal / AP

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный оборот частей и органов диких краснокнижных животных. Об этом в четверг, 23 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным силовиков, иностранный гражданин обустроил в нежилом строении города Находка тайник для хранения приобретавшихся у браконьеров частей животных. Так, в холодильнике оказались шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2000 экземпляров дальневосточного трепанга в сушеном виде.
Эксперты пришли к выводу, что природным ресурсам России нанесен ущерб на сумму свыше трех миллионов рублей.

2 декабря на Сахалине суд освободил браконьеров, которые охотились на краснокнижных оленей.

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