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10:13, 23 января 2025Россия

Инспектора по воинскому учету обвинили в фиктивном браке с бойцом СВО ради выплат

Родственники обвинили вдову бойца СВО в заключении фиктивного брака ради денег
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Родственники участника специальной военной операции (СВО) обвинили его вдову в заключении фиктивного брака ради денег. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Пара зарегистрировала свои отношения в октябре 2023 года. Молодожены отказались от торжественной церемонии, а невеста — инспектор по воинскому учету — не стала ставить даже штамп о браке в паспорт. На следующий день после свадьбы ее муж отправился в зону боевых действий.

Через полгода мужчины не стало. Узнавшая об этом вдова уже на третий день пришла в военкомат за выплатой и получила ее. Родственники бойца уверены, что россиянка вступила в брак намеренно в надежде получить финансовую выгоду. Брат солдата указал, что пара никогда не жила вместе. Семья подготовила иск с требованием признать брак незаконным.

Ранее в Новосибирске брат-близнец другого бойца СВО попытался лишить его вдову наследства. Он также утверждал, что женщина вступила в брак с целью обогащения. Суд в удовлетворении требований отказал, поскольку брак не был признан фиктивным.

ЖЗЛ
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