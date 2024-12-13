Близнец бойца СВО попытался лишить его вдову наследства

В Новосибирске брат-близнец бойца СВО попытался лишить наследства вдову военного

В Новосибирске брат-близнец бойца специальной военной операции (СВО), не вернувшегося из зоны боевых действий, попытался лишить его вдову наследства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, супруга военнослужащего является его наследницей первой очереди, однако брат бойца потребовал отстранить женщину от наследства, которое состоит из квартиры в Новосибирске и доли жилья в Куйбышеве. «Истец мотивировал это тем, что вдова демонстрировала недостойное поведение на похоронах погибшего, а вступая с ним в брак, имела намерение не создать семью, а улучшить свое материальное положение», — говорится в сообщении.

В результате суд отказал близнецу солдата, так как брак не признавался фиктивным, а неуместное поведение женщины на похоронах не подтвердилось.

Ранее в Новосибирске дочь участника СВО захотели выселить из квартиры, купленной на «гробовые» выплаты за отца. Как стало известно, вдова военного купила дочери квартиру в Новосибирске в 2023-м. Полгода спустя мэрия предъявила права на жилое помещение россиянки.