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11:29, 23 января 2025Интернет и СМИ

Известная российская юмористка рассказала о слезах из-за Розы Сябитовой

Юмористка Курбанова рассказала, что расплакалась на шоу из-за ведущей Сябитовой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская стендап-комикесса Динара Курбанова призналась, что расплакалась из-за слов ведущей программы «Давай поженимся» на Первом канале Розы Сябитовой. Подробностями она поделилась в подкасте блогерши Карины Мурашкиной, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Юмористка отметила, что снималась с Сябитовой в выпуске интернет-шоу «Стереотипы» блогера Ильи Шабельникова, также известного как Satyr. «Я пришла, узнала, что я буду с Розой Сябитовой, кумиром меня и моей бабушки, была счастлива на 100 из 10. И как я там хапнула, блин, от Розочки моей любименькой», — рассказала Курбанова. В частности, вспомнила она, Сябитова назвала ее юродивой.

По словам комикессы, из-за абсурда ситуации она начала смеяться, однако позднее смех сменился слезами. При этом, добавила Курбанова, в выпуске оставили неполную ее реакцию на оскорбление телеведущей. «На монтаже почикали всю развязку. И выглядит будто просто: "Ты юродивая". И я в слезах как из мема», — объяснила юмористка.

Ранее Курбанова назвала участие в КВН стокгольмским синдромом. Она добавила, что хочет уйти из телеигры, но все равно продолжает в ней участвовать.

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