Китай перестал покупать российскую платину в прежних объемах

РБК: Поставки российской платины в Китай упали почти в четыре раза

Поставки металлов платиновой группы в Китай упали в 2024 году на 52,1 процента, до 900,2 миллиона долларов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

В физическом выражении падение оценивается в 43,3 процента по сравнению с 2023 годом. Особенно ощутимо рухнула платина: ее ввоз в Китай сократился в 3,9 раза, до 6,5 тонны. Поставки родия снизились в 2,5 раза. В то же время Китай на 7,6 процента увеличил ввоз российского палладия. Импорт российского никеля в КНР вырос в физическом выражении на 28 процентов.

Поставки меди в денежном выражении в 2024 году оцениваются в 3,012 миллиарда долларов. Если сравнивать с 2023 годом, то имеет место снижение на 6,4 процента.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь Европейский союз импортировал российской платины на 344,8 миллиона евро. В годовом выражении поставки сократились на 40 процентов. Кроме того, Россия заняла место второго главного поставщика необработанного палладия в ЕС, уступив лишь ЮАР.