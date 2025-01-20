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08:50, 20 января 2025Экономика

Евросоюз нарастил закупки у России одного металла

Евростат: В ноябре 2024 года Евросоюз импортировал палладия из РФ на €43,4 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ноябре Евросоюз нарастил закупки у России необработанного палладия. Денежные объемы импорта металла выросли до максимальных с марта 2024 года 43,4 миллиона евро, со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Всего за одиннадцать месяцев 2024 года союз импортировал российской платины на 344,8 миллиона евро. В годовом выражении поставки сократились на 40 процентов. В ноябре же экспорт подскочил на 30 процентов в месячном и на 35 — в годовом выражении.

Россия стала вторым главным поставщиком необработанного палладия в ЕС, уступая лишь ЮАР с показателем в 88,4 миллиона евро. В пятерку главных партнеров также вошли США (6,9 миллиона), Великобритания (6,5 миллиона) и Южная Корея (5,8 миллиона).

В конце октября США захотели ввести ограничения на поставки из России палладия и титана. Первый играет ключевую роль в изготовлении микросхем, а второй необходим для изготовления самолетов и медицинских имплантов.

Канада на фоне обсуждающихся санкций рассчитывает, что ей достанется место ключевого поставщика титана в США и она сможет потеснить на этом рынке Россию. Как заявил канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, американцы испытывают большую потребность в этом металле, и этот шаг станет отличным примером стратегического партнерства Вашингтона и Оттавы.

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