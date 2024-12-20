Одна страна захотела потеснить Россию на рынке титана

Politico: Канада захотела стать ключевым поставщиком титана в США вместо России

Канада рассчитывает, что ей достанется место ключевого поставщика титана в США и она сможет потеснить на этом рынке Россию. Об этом заявил канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань. Его процитировало ТАСС.

Как заявил Шампань, если США переключатся с российского титана на канадский, то это станет отличным примером стратегического партнерства Вашингтона и Оттавы. Он обратил внимание, что американцы испытывают большую потребность в этом металле.

В конце октября США задумались о введении санкций против поставок из России палладия и титана. Первый играет ключевую роль изготовлении микросхем, а второй необходим для изготовления самолетов и медицинских имплантов.

Что касается американо-канадских отношений, то в настоящее время их будущее выглядит неопределенным в связи с планами избранного президента США Дональда Трампа. Он считает, что США субсидируют их северного соседа больше чем на 100 миллиардов долларов в год. Кроме того, он пошутил, что Канада могла бы стать еще одним штатом США.

Между тем в Канаде предупредили, что если Трамп введет тарифы на ее товары, то Оттава прекратит поставлять в США электроэнергию.