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21:00, 23 января 2025Экономика

Коммунальщик из российского города решил бороться с лужей лопатой и попал на видео

Коммунальщик из Шатуры решил убрать лужу лопатой и попал на видео
Александра Качан (Редактор)

В подмосковной Шатуре коммунальщик решил устранить лужу на дороге с помощью лопаты. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал администрации города.

Рабочего, борющегося с последствиями осадков необычным способом, заметили в районе дома №18 на улице Школьной. На видео рабочий зачерпывает воду лопатой и выливает ее на ближайший газон. «Для комфортного подхода к дому устраняют излишнее скопление воды», — прокомментировали ролик власти Шатуры.

Ранее в Санкт-Петербурге коммунальщик решил пробурить скопление льда, чтобы освободить от него пешеходную дорожку. Очевидцы сняли необычную работу на видео.

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