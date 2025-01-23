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21:40, 23 января 2025Россия

Медведев назвал цель ударов Украины по России

Медведев: Киев пытается напугать людей с помощью ударов по инфраструктуре России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Украина пытается напугать людей с помощью ударов по объектам инфраструктуры в России. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии в Брянской области.

Кроме того, по словам политика, подобные атаки совершаются с целью снижения потенциала российских войск, а также для ослабления экономики государства. «Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны», — сказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал «адекватный ответ» на каждый удар Украины западными ракетами по российской территории. Он напомнил о предупреждении главы государства Владимира Путина о том, что разрешение на использование дальнобойных ракет — «безответственный и эскалирующий напряженность шаг».

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