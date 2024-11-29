Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия будет давать «адекватный ответ» на каждый удар Украины западными ракетами по своей территории.
Он напомнил о недавнем предупреждении Владимира Путина, что разрешение на использование дальнобойных ракет — «безответственный и эскалирующий напряженность шаг».
В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти [удары по объектам на Украине] осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа. Эта практика будет продолжаться
Песков заявлял, что США проигнорировали предупреждение Путина
На прошлой неделе представитель Кремля высказался, что, санкционировав удары вглубь российской территории, США проигнорировали предупреждение президента России, в результате чего произошел решительный ответ со стороны Москвы.
«Отсюда возникла эта ситуация, и потребовались такие решительные шаги и такие жесткие заявления нашего президента», — отметил Песков.
Он подчеркнул, что во время выступления в Санкт-Петербурге пару месяцев назад российский лидер послал «четкий, недвусмысленный, аргументированный» сигнал западным странам. Была надежда, что они прислушаются к этому предупреждению, однако смесь оголтелости и жажды внутриполитической мести со стороны лиц, принимающих решения в Вашингтоне, привела к игнорированию предупреждения Москвы, посчитал Песков.
Песков заявил об ударе исключительно по объектам военной промышленности Украины
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что целями массированного удара, который нанесли по Украине российские войска, были исключительно объекты, имеющие отношение к военной промышленности страны. Он также был ответом на атаку по российской территории дальнобойным западным вооружением, добавил Песков.
28 ноября Минобороны России сообщило, что утром был нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
Это стало ответом на удары ВСУ вглубь территории России западным дальнобойным оружием. В результате атаки по всей территории республики были введены экстренные отключения света.