В Кремле пообещали ответ на каждый обстрел России западными ракетами. Там напомнили о предупреждении Путина

Песков: Украину ждут новые массированные удары в ответ на применение ATACMS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия будет давать «адекватный ответ» на каждый удар Украины западными ракетами по своей территории.

Он напомнил о недавнем предупреждении Владимира Путина, что разрешение на использование дальнобойных ракет — «безответственный и эскалирующий напряженность шаг».

В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти [удары по объектам на Украине] осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа. Эта практика будет продолжаться Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков заявлял, что США проигнорировали предупреждение Путина

На прошлой неделе представитель Кремля высказался, что, санкционировав удары вглубь российской территории, США проигнорировали предупреждение президента России, в результате чего произошел решительный ответ со стороны Москвы.

«Отсюда возникла эта ситуация, и потребовались такие решительные шаги и такие жесткие заявления нашего президента», — отметил Песков.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Он подчеркнул, что во время выступления в Санкт-Петербурге пару месяцев назад российский лидер послал «четкий, недвусмысленный, аргументированный» сигнал западным странам. Была надежда, что они прислушаются к этому предупреждению, однако смесь оголтелости и жажды внутриполитической мести со стороны лиц, принимающих решения в Вашингтоне, привела к игнорированию предупреждения Москвы, посчитал Песков.

Песков заявил об ударе исключительно по объектам военной промышленности Украины

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что целями массированного удара, который нанесли по Украине российские войска, были исключительно объекты, имеющие отношение к военной промышленности страны. Он также был ответом на атаку по российской территории дальнобойным западным вооружением, добавил Песков.

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

28 ноября Минобороны России сообщило, что утром был нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

Это стало ответом на удары ВСУ вглубь территории России западным дальнобойным оружием. В результате атаки по всей территории республики были введены экстренные отключения света.