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12:55, 29 ноября 2024Россия

В Кремле прокомментировали массированный удар по Украине

Песков: массированный удар по Украине был нанесен исключительно по военным целым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Целями массированного удара, который нанесли по Украине российские войска, были исключительно объекты, имеющие отношение к военной промышленности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На минувшей неделе Россия нанесла один массированный и десятки групповых ударов по Украине.

Удар был ответом на атаку по российской территории дальнобойным западным вооружением, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны подбирает новые цели на Украине для новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая была испытана в Днепропетровской области 21 ноября. Под новый удар «Орешником» могут попасть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве, подчеркнул он.

ЖЗЛ
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