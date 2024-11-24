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12:45, 24 ноября 2024Мир

В Кремле высказались об ответе России на игнорирование США предупреждения Путина

Песков: санкционировав удары по РФ, США проигнорировали предупреждение Путина
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Санкционировав удары вглубь российской территории, США проигнорировали предупреждение президента России Владимира Путина, в результате чего произошел решительный ответ со стороны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео доступно в его Telegram-канале.

«Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина. Отсюда возникла эта ситуация, и потребовались такие решительные шаги и такие жесткие заявления нашего президента», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что во время выступления в Санкт-Петербурге пару месяцев назад российский лидер послал «четкий, недвусмысленный, аргументированный» сигнал западным странам. Была надежда, что они прислушаются к этому предупреждению, однако смесь оголтелости и жажды внутриполитической мести со стороны лиц, принимающих решения в Вашингтоне, привела к игнорированию предупреждения Москвы, посчитал Песков.

21 ноября Владимир Путин сообщил о нанесении Россией удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске, в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по российской территории.

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