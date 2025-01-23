Медведев приехал в обстреливаемый ВСУ российский регион

Зампред Совбеза РФ Медведев приехал в обстреливаемую ВСУ Брянскую область

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в обстреливаемую Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянскую область. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что в ходе рабочей поездки были рассмотрены вопросы дополнительного увеличения производства систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты мирных и военных объектов.

Помимо того, он посетил Брянский химзавод. По его словам, предприятие в полном объеме продолжает выполнять гособоронзаказ.

Украина регулярно различным вооружением наносит удары по Брянской области. В частности, 13 января ВСУ ударили ракетами по химзаводу города Сельцо. Обломки снаряда упали на территории предприятия. По данным военкоров, атака могла быть совершена при помощи американских ракет ATACMS.