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19:10, 23 января 2025Россия

Медведев приехал в обстреливаемый ВСУ российский регион

Зампред Совбеза РФ Медведев приехал в обстреливаемую ВСУ Брянскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в обстреливаемую Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянскую область. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что в ходе рабочей поездки были рассмотрены вопросы дополнительного увеличения производства систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты мирных и военных объектов.

Помимо того, он посетил Брянский химзавод. По его словам, предприятие в полном объеме продолжает выполнять гособоронзаказ.

Украина регулярно различным вооружением наносит удары по Брянской области. В частности, 13 января ВСУ ударили ракетами по химзаводу города Сельцо. Обломки снаряда упали на территории предприятия. По данным военкоров, атака могла быть совершена при помощи американских ракет ATACMS.

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