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15:33, 23 января 2025Россия

Многодетная россиянка впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре

В Ингушетии женщина впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ингушетии многодетная мать на месяц впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, женщина попала в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Там ей назначили лечение, однако результатов не было и ей становилось все хуже.

Родственники уверяют, что сотрудник, дежуривший днем в центре, практически не подходил к роженице. Женщине якобы назначили операцию только после многочасового кровотечения.

Ребенка спасти медикам не удалось, его мать почти на четыре недели впала в кому.

У женщины осталось трое детей. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Смоленске врачи получили срок после проведения кесарева сечения роженице.

Акушеры были осуждены к ограничению свободы на сроки от двух до двух с половиной лет. Также на два года им запретили заниматься профессиональной врачебной деятельностью.

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