Многодетная россиянка впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре

В Ингушетии многодетная мать на месяц впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, женщина попала в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Там ей назначили лечение, однако результатов не было и ей становилось все хуже.
Родственники уверяют, что сотрудник, дежуривший днем в центре, практически не подходил к роженице. Женщине якобы назначили операцию только после многочасового кровотечения.
Ребенка спасти медикам не удалось, его мать почти на четыре недели впала в кому.
У женщины осталось трое детей. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Смоленске врачи получили срок после проведения кесарева сечения роженице.
Акушеры были осуждены к ограничению свободы на сроки от двух до двух с половиной лет. Также на два года им запретили заниматься профессиональной врачебной деятельностью.