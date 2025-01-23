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15:14, 23 января 2025Мир

МУС запросил ордер на арест лидера талибов

Прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест лидера талибов Ахундзады
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Social Media / Reuters

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил выдачу ордера на арест лидера движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатуллы Ахундзады. Об этом говорится в заявлении прокурора, размещенном на сайте суда.

«После тщательного расследования и на основе собранных доказательств мой офис заявляет, что имеются разумные основания полагать, что верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада и главный судья Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности в виде преследования по признаку пола», — говорится в заявлении.

По словам прокурора, МУС пришел к выводу, что Ахундзада и Хаккани ответственны за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых «Талибан» считал «не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения».

Карим Хан добавил, что вскоре суд запросит ордеры на арест и других высокопоставленных членов «Талибана».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда. Решение было принято в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля. В соответствии с принятым законопроектом, Соединенные Штаты смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американцев или должностных лиц из союзного государства.

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