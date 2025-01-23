МУС запросил ордер на арест лидера талибов

Прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест лидера талибов Ахундзады

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил выдачу ордера на арест лидера движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатуллы Ахундзады. Об этом говорится в заявлении прокурора, размещенном на сайте суда.

«После тщательного расследования и на основе собранных доказательств мой офис заявляет, что имеются разумные основания полагать, что верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада и главный судья Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности в виде преследования по признаку пола», — говорится в заявлении.

По словам прокурора, МУС пришел к выводу, что Ахундзада и Хаккани ответственны за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых «Талибан» считал «не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения».

Карим Хан добавил, что вскоре суд запросит ордеры на арест и других высокопоставленных членов «Талибана».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда. Решение было принято в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля. В соответствии с принятым законопроектом, Соединенные Штаты смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американцев или должностных лиц из союзного государства.