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00:31, 23 января 2025Из жизни

Мужчина шлепнул женщину по ягодицам и попал за решетку

В Таиланде поляк попал за решетку, потому что не извинился перед женщиной
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Wake Up Singapore

В Таиланде поляк попал за решетку, потому что отказался извиняться перед местной жительницей. Об этом пишет The Thaiger.

Гражданин Польши по имени Петр приехал отдыхать в Бангкок. 12 января он зашел в продуктовый магазин и шлепнул по ягодицам незнакомую женщину. Она удивленно обернулась, полагая, что над ней неудачно пошутил кто-то из ее знакомых. Пойманный с поличным мужчина не извинился и вышел из магазина. Чувствуя себя оскорбленной, женщина обратилась в полицию. Она сказала, что ей не нужна компенсация. Пострадавшая требовала извинений и надеялась, что ее действия заставят мужчину поменять свое поведение и начать относиться к женщинам с уважением.

Поскольку инцидент сняла камера видеонаблюдения, сотрудники полиции быстро идентифицировали иностранца и нашли квартиру, которую он снимал. Они попросили хозяина квартиры передать мужчине повестку, чтобы тот пришел в участок и извинился. Однако Петр не выполнил требование.

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«Я не шлепал ее сильно. Я делал это много раз раньше в ночных клубах, и никто не жаловался, — заявил он. — Я не совершал ничего противозаконного. Это вообще не является уголовно наказуемым деянием. Почему меня нужно наказывать? Полиция ничего не может мне сделать, и я собираюсь покинуть Таиланд». Когда жертва услышала эти оправдания, она решила обратиться в суд и выдвинуть обвинения в домогательствах.

14 января Петра арестовали и поместили под стражу. Ему было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, штраф в размере до 200 тысяч бат или и то, и другое.

Ранее сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Мужчина сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним.

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