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13:14, 23 января 2025Россия

МВД России предложило упростить процедуру задержания пьяного водителя

МВД России предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

МВД России предложило упростить процедуру составления документов при задержании пьяного водителя. Соответствующие поправки ведомство подготовило в административное законодательство, пишет «МВД медиа».

Согласно действующим нормам, при выявлении пьяного водителя нужно составлять от трех до пяти процессуальных документов. В каждом случае, как напомнило издание, является обязательным оформление протокола об отстранении от управления транспортным средством и протокола о задержании транспортного средства.

В МВД назвали избыточным оформление таких протоколов в ряде случаев, в связи с чем ведомство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения предполагают, что можно будет как составлять отдельные протоколы, так и проставлять отметки о применении таких мер в других процессуальных документах.

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц в части сокращения количества составляемых процессуальных документов», — говорится в сообщении.

С 1 января в России увеличилась сумма штрафа за вождение транспортных средств в нетрезвом виде. Денежное взыскание за такое нарушение возросло с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичная сумма штрафа начала действовать в случае отказа от медицинского освидетельствования.

ЖЗЛ
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