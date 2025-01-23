МВД России предложило упростить процедуру задержания пьяного водителя

МВД России предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя

МВД России предложило упростить процедуру составления документов при задержании пьяного водителя. Соответствующие поправки ведомство подготовило в административное законодательство, пишет «МВД медиа».

Согласно действующим нормам, при выявлении пьяного водителя нужно составлять от трех до пяти процессуальных документов. В каждом случае, как напомнило издание, является обязательным оформление протокола об отстранении от управления транспортным средством и протокола о задержании транспортного средства.

В МВД назвали избыточным оформление таких протоколов в ряде случаев, в связи с чем ведомство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения предполагают, что можно будет как составлять отдельные протоколы, так и проставлять отметки о применении таких мер в других процессуальных документах.

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц в части сокращения количества составляемых процессуальных документов», — говорится в сообщении.

С 1 января в России увеличилась сумма штрафа за вождение транспортных средств в нетрезвом виде. Денежное взыскание за такое нарушение возросло с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичная сумма штрафа начала действовать в случае отказа от медицинского освидетельствования.