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20:02, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину арестов генералов ВСУ

«Страна»: аресты генералов ВСУ — намек экс-главкому ВСУ Залужному
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Аресты высокопоставленных генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это возможный намек экс-главкому Валерию Залужному. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на неназванные источники в политических кругах Украины.

Издание пишет о недавних арестах генералов, ответственных, по мнению обвинения, за провалы ВСУ в Харьковской области и массовое дезертирство. По словам журналистов, во время их обсуждения все чаще фигурирует имя Залужного. В политических кругах Украины ходят слухи о его возможном аресте из-за потери Херсона в феврале 2022 года.

Издание также заявляет, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского пытаются отговорить Залужного от участия в предвыборной гонке, угрожая уголовным делом по названному эпизоду.

22 января на Украине были арестованы генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко. По версии следствия, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, что привело к утрате контроля Киева над частью территорий в Харьковской области.

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