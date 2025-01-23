На Украине признали ликвидацию полковника ГУР под Волчанском

Батальон ГУР Украины «Братство» признал потерю полковника Жука под Волчанском

Батальон Главного разведывательного управления (ГУР) Украины «Братство» признал ликвидацию полковника Константина Жука под Волчанском. Сообщение опубликовано на странице спецподразделения в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«На фронте обрел вечную жизнь в бою полковник Константин Жук, брат Нельсон», — заявили в «Братстве».

Подразделение ГУР признало 22 января потерю командира штурмовой группы в результате действий Вооруженных сил России. Подчеркивается, что офицер руководил подразделениями в том числе и с участием иностранных наемников.

Отмечается, что в ходе вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах Жук был командиром батальона спецназначения «Гарпун» в составе МВД Украины и контрдиверсионной группы в составе Службы безопасности Украины. Также в 2022 году полковник участвовал в боях на острове Змеиный.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о безуспешной попытке диверсионно-разведывательных групп ВСУ прорвать линию оборону у Волчанска. Эксперт также указал на потери украинских войск среди офицерского состава.