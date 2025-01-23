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10:03, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине признали ликвидацию полковника ГУР под Волчанском

Батальон ГУР Украины «Братство» признал потерю полковника Жука под Волчанском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Батальон Главного разведывательного управления (ГУР) Украины «Братство» признал ликвидацию полковника Константина Жука под Волчанском. Сообщение опубликовано на странице спецподразделения в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«На фронте обрел вечную жизнь в бою полковник Константин Жук, брат Нельсон», — заявили в «Братстве».

Подразделение ГУР признало 22 января потерю командира штурмовой группы в результате действий Вооруженных сил России. Подчеркивается, что офицер руководил подразделениями в том числе и с участием иностранных наемников.

Отмечается, что в ходе вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах Жук был командиром батальона спецназначения «Гарпун» в составе МВД Украины и контрдиверсионной группы в составе Службы безопасности Украины. Также в 2022 году полковник участвовал в боях на острове Змеиный.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о безуспешной попытке диверсионно-разведывательных групп ВСУ прорвать линию оборону у Волчанска. Эксперт также указал на потери украинских войск среди офицерского состава.

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