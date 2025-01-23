На Украине рассказали о планах главы «Слуги народа» занять место Зеленского

Мосийчук: глава «Слуги народа» Арахамия претендует на место Зеленского

Глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давид Арахамия претендует на место исполняющего обязанности президента республики, называя нынешнего главу государства Владимира Зеленского нелегитимным. Об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийсчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Противостояние между председателем офиса президента Андреем Ермаком и председателем парламентской фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией вышло на качественно новый уровень», — написал Мосийчук.

По его словам, глава фракции планирует посетить Вашингтон для того, чтобы наладить контакт с администрацией нового президента США Дональда Трампа, которая, якобы по мнению Арахамии, «в упор не видит Ермака».

Помимо этого, как пишет экс-нардеп, Арахамия прямо говорит некоторым коллегам по парламенту, что президент России Владимир Путин не будет подписывать мирное соглашение с Владимиром Зеленским из-за нелегитимности украинского лидера, потому главным кандидатом на исполнение обязанностей президента будет сам Арахамия.

Ранее украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Запад готовит Украину к отказу от утраченных территорий. По его словам, об этом свидетельствует статья Bloomberg о планах России настаивать на сохранении занятых территорий на будущих переговорах.