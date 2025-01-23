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16:34, 23 января 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли безвыходную ситуацию для Зеленского

Unherd: К концу военного конфликта Зеленский может настроить мир против себя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рискует попасть в безвыходную для себя ситуацию, отказываясь от мирных переговоров с Россией. Такое мнение озвучило западное издание Unherd.

Из-за позиции относительно переговоров с Россией украинский лидер может настроить против себя весь мир — как западные страны, так и собственный народ, отмечается в материале.

«Президент Украины к концу военного конфликта может загнать себя в безвыходную ситуацию, в которой либо международное сообщество, либо его народ обвинит его в том, что мир [с Россией] не был заключен», — предрекло издание.

Unherd подчеркивает, что разговоры о мире с Россией становятся неизбежными.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал идею Зеленского о размещении иностранных миротворцев на территории Украины. Он счел это желание концом для украинского лидера.

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