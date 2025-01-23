Президент Украины Владимир Зеленский рискует попасть в безвыходную для себя ситуацию, отказываясь от мирных переговоров с Россией. Такое мнение озвучило западное издание Unherd.
Из-за позиции относительно переговоров с Россией украинский лидер может настроить против себя весь мир — как западные страны, так и собственный народ, отмечается в материале.
«Президент Украины к концу военного конфликта может загнать себя в безвыходную ситуацию, в которой либо международное сообщество, либо его народ обвинит его в том, что мир [с Россией] не был заключен», — предрекло издание.
Unherd подчеркивает, что разговоры о мире с Россией становятся неизбежными.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал идею Зеленского о размещении иностранных миротворцев на территории Украины. Он счел это желание концом для украинского лидера.