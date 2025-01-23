Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал желание президента Украины Владимира Зеленского разместить иностранный контингент на территории республики.
Он опубликовал видео с выступления политика на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он выразил мнение о необходимости размещения западных миротворцев вдоль линии фронта для обеспечения безопасности. По мнению украинского лидера, для этого необходимо участие США из-за риска раскола НАТО.
«Он знает, что это конец», — считает Боуз.
После окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев, ранее сказал Зеленский. Политик также подчеркнул, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США.