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04:28, 23 января 2025Интернет и СМИ

На Западе сочли концом для Зеленского желание разместить иностранный контингент на Украине

Боуз об иностранном контингенте на Украине: Зеленский знает, что это конец
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал желание президента Украины Владимира Зеленского разместить иностранный контингент на территории республики.

Он опубликовал видео с выступления политика на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он выразил мнение о необходимости размещения западных миротворцев вдоль линии фронта для обеспечения безопасности. По мнению украинского лидера, для этого необходимо участие США из-за риска раскола НАТО.

«Он знает, что это конец», — считает Боуз.

После окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев, ранее сказал Зеленский. Политик также подчеркнул, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США.

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