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10:24, 23 января 2025Мир

На Западе заявили о неспособности Трампа угрожать России

Профессор Дизен: Трамп не может угрозами добиться соглашения с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп не может угрозами добиться соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине и ему стоит отказаться от резкой риторики. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему не начать бы с диалога?» — отметил исследователь.

Ранее Трамп признался в «любви к русскому народу» и призвал к немедленному окончанию конфликта на Украине. При этом он пригрозил Москве, заявив, что в противном случае «России будет только хуже», указав на готовность ввести санкции и пошлины.

Слова американского лидера совпали с материалом газеты The Wall Street Journal, согласно которому Трамп уже поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить вооруженный конфликт в ближайшие 100 дней вместо обещанных 24 часов.

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