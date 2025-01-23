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11:13, 23 января 2025Мир

На заводе Tesla появилось изображение Маска с нацистским жестом

Newsweek: На заводе Tesla в Берлине вывели проекцию Маска с нацистским жестом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

На заводе американского автопроизводителя Tesla появилась проекция с изображением миллиардера Илона Маска, показавшего нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

«Изображение Маска, показывающего спорный жест, было спроецировано на заводе Tesla в Берлине. На дисплее был показан нацистский жест Маска вместе со словами "Хайль Тесла"», — передает издание.

Ответственность за совершенную акцию взяли на себя две левые активистские группы — Led By Donkeys из Великобритании и «Центр политической красоты» из Германии .

21 января канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал нацистский жест Маска. Он заявил, что поддержка, которую американский миллиардер оказывает ультраправым силам в Европе, является неприемлемой. Кроме того, он назвал Маска угрозой для демократического развития Европы.

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