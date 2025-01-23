Награжденный медалями «За отвагу» экс-вагнеровец расправился с человеком и исчез на СВО

V1.ru: Награжденный медалями экс-вагнеровец совершил расправу и исчез на СВО

Экс-вагнеровец, житель города Дубовка Волгоградской области Артем Жеребцов, награжденный медалями «За отвагу», совершил новую расправу над человеком и исчез в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным издания, россиянин отбывал 15-летний срок в колонии строгого режима, затем оказался на фронте в составе ЧВК «Вагнер». Там, по его признанию, он был штурмовиком, неофициально занимая должность командира взвода. Позже Жеребцову вручили четыре награды: две от «Вагнера» и две медали «За отвагу» от российских властей.

Вернувшись со спецоперации в Волгоградскую область, он насмерть забил человека. Затем Жеребцов снова оказался на линии соприкосновения, пропав примерно через полтора месяца после вступления приговора в законную силу.

Объявления о розыске без вести пропавшего жителя Волгоградской области появились в соцсетях. В них говорится, что Жеребцов выбрал себе позывной Иден. Он пропал при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Из особых примет у него татуировка во всю спину.

Информацию о пропаже подтвердила порталу V1.ru и мать Жеребцова.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области бывший вагнеровец забил собутыльника молотком.