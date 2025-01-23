Неизвестный планктон начал атаковать россиян на пляжах Танзании

Отдыхающие в Танзании россияне пожаловались на сыпь из-за неизвестного планктона

Отдыхающих в Танзании туристов начал атаковать неизвестный планктон. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Россияне пожаловались, что это происходит, как только они заходят в воду. «Попадаешь словно в облако этих товарищей, сразу же появляется жалящая боль и следы от укусов именно в этих местах», — говорится в сообщении.

По словам соотечественников, на пляжах популярной курортной страны сейчас много туристов с похожими высыпаниями на коже. Отмечается, что сыпь у людей не проходит несколько недель.

Ранее россияне пожаловались на атаки неизвестных насекомых в Таиланде. Через несколько дней отдыха у туристов появились красные пятна на руках.