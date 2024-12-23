Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных существ в Таиланде

Shot: неизвестные насекомые покусали российских туристов на курорте Пхукет

Насекомые покусали российских туристов в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На атаки неизвестных существ пожаловались постояльцы отеля на курорте Пхукет. Через несколько дней отдыха у женщины и ее дочери появились красные пятна на руках, при этом у мужа россиянки отметин не было.

Туристы решили, что следы появились из-за планктона и временно перестали ходить на море, однако укусов стало только больше. «Женщина утверждает, что в отеле много зелени, из которой могли вылететь насекомые и залететь через балкон в номер», — сказано в публикации.

Отмечается, что местные врачи не смогли определить причину укусов и помочь россиянам. Туристы планируют обратиться к медикам по возвращении на родину.

Ранее у туристки завелся червь в ноге после прогулки босиком по пляжу в Таиланде. Выяснилось, что у нее было паразитарное заболевание анкилостомидоз.