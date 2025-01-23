Номинацию Борисова на «Оскар» прокомментировали

Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Известный российский режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юры Борисова на премию «Оскар». Его слова передает агентство «РИА Новости».

Постановщик картины «72 метра» оценил шансы Борисова на победу в «50 на 50». По его мнению, хорошо, что звезда американского фильма «Анора» не сыграл «плохого русского».

«Юра заслуживает этого, конечно. Талантливый актер. Хорошо, что он не исполнил роль плохого русского, так называемого bad russian. У него довольно сложный персонаж, и я желаю ему успеха, шансы у него 50 на 50», — заявил Хотиненко журналистам.

Отметим, что Юрий стал первым российским актером, который был номинирован на «актерскую» статуэтку главной кинопремии мира.

Ранее стало известно, что Юра Борисов получил номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар» за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора». Он воплотил на экране роль молчаливого, но вдумчивого русского парня Игоря.