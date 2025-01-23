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19:29, 23 января 2025Силовые структуры

Обвиненного в отправке порно ребенку россиянина арестовали

В Нижегородской области суд арестовал мужчину за отправку порно ребенку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Уренский райсуд Нижегородской области арестовал мужчину, обвиненного в отправке порнографических материалов несовершеннолетнему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под стражей до 18 февраля. Ему вменяются пункты «а» и «г» части 2 статьи 242.1 («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием сети «Интернет») УК РФ. Вину мужчина признал.

Ранее сообщалось, что в Самарской области перед судом предстанет россиянин за изнасилование двухлетней девочки и расправу над ней.

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