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15:13, 23 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за изнасилование двухлетней девочки и последующую расправу над ней

В Самарской области пройдет суд над убийцей 2-летней девочки Сергеем Ващенко
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Сергея Ващенко, обвиняемого в изнасиловании двухлетней девочки и последующей расправе над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 11 августа 2024 года пьяный обвиняемый заметил, что маленькая соседка осталась во дворе частного жилого дома одна. Тогда он решил воспользоваться ситуацией и завел ребенка в заброшенное здание, находящееся в нескольких метрах от ее дома. Там Ващенко изнасиловал девочку, а потом избил руками и металлическими предметами до смерти.

После преступления злоумышленник скрылся, но в кратчайшее время был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил мужчину к десяти годам за изнасилование и разбой.

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