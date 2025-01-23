Россиянина осудят за изнасилование двухлетней девочки и последующую расправу над ней

В Самарской области пройдет суд над убийцей 2-летней девочки Сергеем Ващенко

В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Сергея Ващенко, обвиняемого в изнасиловании двухлетней девочки и последующей расправе над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 11 августа 2024 года пьяный обвиняемый заметил, что маленькая соседка осталась во дворе частного жилого дома одна. Тогда он решил воспользоваться ситуацией и завел ребенка в заброшенное здание, находящееся в нескольких метрах от ее дома. Там Ващенко изнасиловал девочку, а потом избил руками и металлическими предметами до смерти.

После преступления злоумышленник скрылся, но в кратчайшее время был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил мужчину к десяти годам за изнасилование и разбой.