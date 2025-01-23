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18:11, 23 января 2025Силовые структуры

Обвиняемых в нападении на российского депутата мужчин взяли под стражу

В Самаре суд взял под стражу двух обвиняемых в нападении на депутата
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре суд взял под стражу двух мужчин, обвиненных в нападении на депутата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигуранты пробудут в СИЗО два месяца, до 21 марта. Им вменяются часть 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия»), статья 119 («Угроза убийством») и часть 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

По версии следствия, 20 января в Самаре между депутатом и обвиняемыми возник конфликт, во время которого последние стали наносить оппоненту удары и повредили машину, в которой он находился. Обоих задержали на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Курской области пьяный мужчина ударил полицейского по голове.

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