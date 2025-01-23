Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складах в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складах в подмосковном Клину

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в складском комплексе «Логистера» в подмосковном Клину. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «112».

Возгорание произошло в комплексе на Волоколамском шоссе. Пожару присвоили второй ранг сложности.

На появившихся кадрах можно увидеть огромный столб серого дыма, поднимающийся вверх от зданий. Что находится на складах на данный момент неизвестно, информации о причинах пожара, а также о пострадавших, нет.

Ранее на оборонном заводе в Омске произошел пожар. В пресс-службе предприятия уточнили, что к нему привел ремонт кровли. Там отметили, что инцидент не отразился на производственном процессе.