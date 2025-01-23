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14:59, 23 января 2025Россия

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складах в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складах в подмосковном Клину
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в складском комплексе «Логистера» в подмосковном Клину. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «112».

Возгорание произошло в комплексе на Волоколамском шоссе. Пожару присвоили второй ранг сложности.

На появившихся кадрах можно увидеть огромный столб серого дыма, поднимающийся вверх от зданий. Что находится на складах на данный момент неизвестно, информации о причинах пожара, а также о пострадавших, нет.

Ранее на оборонном заводе в Омске произошел пожар. В пресс-службе предприятия уточнили, что к нему привел ремонт кровли. Там отметили, что инцидент не отразился на производственном процессе.

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