Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

Песков: Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ

Власти Армении не заявляли о намерении покинуть Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о том, надеется ли Москва на восстановление работы Еревана в ОДКБ. «До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ОДКБ является самостоятельной и зрелой организацией. По его словам, она доказала свою эффективность и востребованность.

Ранее Служба внешней разведки Армении заявила, что Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году. По их словам, организация не способна реагировать на проблемы Южного Кавказа.