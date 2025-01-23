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12:45, 23 января 2025Бывший СССР

Песков прокомментировал статус Армении в ОДКБ

Песков: Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Власти Армении не заявляли о намерении покинуть Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о том, надеется ли Москва на восстановление работы Еревана в ОДКБ. «До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ОДКБ является самостоятельной и зрелой организацией. По его словам, она доказала свою эффективность и востребованность.

Ранее Служба внешней разведки Армении заявила, что Ереван не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году. По их словам, организация не способна реагировать на проблемы Южного Кавказа.

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