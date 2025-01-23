Сегодня страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства», — сказал он.
По словам Пескова, некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, в то время как другие предпочитают «терпеливо сносить все унижения».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране с целью свержения власти действует группа иностранных экспертов, причастных к Майдану на Украине. Он предупредил, что в ходе обычных акций протеста могут быть предприняты попытки проникновения в правительственные здания.