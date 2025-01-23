Песков: ни одна страна Западной Европы не застрахована от внешнего вмешательства

Сегодня страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства», — сказал он.

По словам Пескова, некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, в то время как другие предпочитают «терпеливо сносить все унижения».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране с целью свержения власти действует группа иностранных экспертов, причастных к Майдану на Украине. Он предупредил, что в ходе обычных акций протеста могут быть предприняты попытки проникновения в правительственные здания.