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19:17, 23 января 2025Ценности

Похудевшую с помощью «Оземпика» Опру Уинфри обругали в сети за высказывание о худых людях

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пользователи сети обругали известную американскую телеведущую Опру Уинфри, которой удалось похудеть с помощью препарата «Оземпик», за высказывание о стройных людях. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя знаменитость поделилась отрывком из своего подкаста, в котором приняла участие эндокринолог Аня Ястребофф. В разговоре с доктором Уинфри заявила, что худые люди почти не думают о еде и им из-за этого проще жить. «Одна из вещей, которую я осознала, когда впервые приняла препарат, заключалась в том, что худые люди просто обладают большей силой воли. Они едят только тогда, когда голодны, и останавливаются, когда сыты. Они никогда не думают о чипсах», — поразмышляла она.

Однако подписчики телезвезды не согласились с ее мнением, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Худые люди тоже постоянно думают о еде, но они упорно трудятся, чтобы удовлетворять свои физические и умственные потребности здоровым способом, а не с помощью лекарств», «Я постоянно об этом думаю, но просто не ем это», «Это просто ложь», «То, что вы в тренде, не означает, что вы можете так говорить», «Люди с нормальным весом придерживаются определенных здоровых принципов, чтобы его поддерживать», — возмущались они.

В мае прошлого года Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет. Телеведущая, в частности, сожалела об эпизоде, когда она привезла в студию своего ток-шоу тележку с 30 килограммами жира.

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