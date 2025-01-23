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11:31, 23 января 2025Мир

В Госдуме объяснили слова Трампа о роли России во Второй мировой войне

Депутат Чепа объяснил слова Трампа о Второй мировой войне Холодной войной
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп — воспитанник Холодной войны, когда всем американцам говорили, что именно они победили во Второй мировой войне, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил слова лидера Америки о помощи России в победе США над нацистской Германией.

«Трамп родился после войны, в 46-м году, и является воспитанником Холодной войны, когда всем американцам говорили, что это они победили во Второй мировой войне. Так, по всей видимости, он продолжает считать и сегодня», — отметил Чепа.

По мнению депутата, именно это повлияло на убеждения Трампа, а не его попытка исказить историю.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне. Несмотря на то что все заявление посвящено его планам по окончанию конфликта на Украине, именно слова Трампа о помощи США в победе во Второй мировой войне привлекли внимание СМИ и спикеров.

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