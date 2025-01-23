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06:18, 23 января 2025Россия

Названы самые популярные имена в России

Аналитики «Т—Ж»: Второй год подряд самые популярные имена в РФ — Михаил и София
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tuva Mathilde Løland / Unsplash

Второй год подряд самые популярные имена в России — София и Михаил, выяснили аналитики журнала «Т—Ж». При этом женское имя было также популярно и в 2021-2022 годах. Результаты исследования специалистов оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что топ-5 популярных женских имен остался неизменным третий год подряд: София, Ева, Анна, Мария, Виктория. Последнее изменение в этом списке произошло в 2022 году: тогда имя Ева поднялось с четвертого места на второе, обогнав по популярности имена Анна и Мария.

Рейтинг популярных мужских имен более переменчив, отметили специалисты. Второй год подряд на верхней строчке рейтинга — Михаил, но на второе место по итогам 2024 года поднялось имя Александр, обогнав имя Артем. Таким образом, топ-5 популярных мужских: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Максим.

Ранее стало известно, что жители Свердловской области стали называть детей именем героя турецкого телесериала «Великолепный век». Так, одним из новых имен, которое россияне начали давать новорожденным, стало Сулейман.

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