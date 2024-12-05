Россияне стали называть детей именем героя «Великолепного века»

В Свердловской области стали называть детей именем героя «Великолепного века»

Жители Свердловской области стали называть детей именем героя турецкого телесериала «Великолепный век». Об этом сообщает Ura.ru.

Одним из новых имен, которое начали давать новорожденным, стало Сулейман. При этом чаще всего россияне называют мальчиков Михаилами, Александрами, Артемами, Тимофеями и Матвеями. Самыми популярными именами для девочек стали София, Анна, Ева, Виктория и Мария.

Самыми редкими именами для мальчиков стали Джамолиддин, Нуркелди, Фаридун и Лион, а для девочек — Миккель, Фарида, Файруз и Вита.

Ранее россиянам рассказали, обладательницы каких имен чаще других выигрывают от миллиона рублей в лотерею.