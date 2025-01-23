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17:47, 23 января 2025Ценности

Портной высказался о вкусах двухметрового сына Трампа в одежде

Портной Пирс: Сын Дональда Трампа Бэррон ответственно подходит к выбору одежды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бэррон Трамп (в центре)

Бэррон Трамп (в центре). Фото: Chris Kleponis / Pool / Reuters

Американский портной Натан Пирс высказался о стиле младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона. Интервью с ним публикует WWD.

Глава люксового ателье Pearce Bespoke, который создавал одежду сына политика для инаугурации, рассказал о его вкусах в одежде. По словам собеседника издания, двухметровый Бэррон на самом деле ответственно подходит к выбору нарядов: он сам выбрал ткани, пуговицы и даже подкладку для своих костюмов.

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«Он очень умный парень. Он намного старше своих лет с точки зрения опыта, знаний, истории. С ним просто интересно общаться, — добавил Пирс WWD. — Он гостеприимный, приземленный и милый. Мне было приятно узнавать его за последние пару лет».

Ранее в январе платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети. Первая леди США выбрала для светского мероприятия оголяющий плечи черно-белый наряд с разрезом.

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