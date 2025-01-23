Премьер Грузии Кобахидзе поддержал слова Фицо о перевороте в Словакии

Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о готовящимся перевороте в Братиславе, а также митинги против правящей партии Грузии «Грузинская мечта» являются процессами, координируемыми «одной рукой». Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Распространение либерального фашизма на территории Словакии (...) является абсолютно идентичным тому, что происходит в Грузии», — заявил глава кабмина Грузии.

Кобахидзе так ответил на вопрос, являются ли процессы в Грузии и Словакии идентичными. Он также добавил, что подобные процессы, координируемые одной рукой, происходят и в других странах.

Днем ранее Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы свержения власти группой иностранных экспертов, причастных, по его словам, к событиям 2013-2014 годов на Украине. Он добавил, что оппозиция республики не желает участвовать в честной политической конкуренции.